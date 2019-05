manga – PIKA ICHI – di Aki Mochida, Yoko Maki

A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Pika Ichi – (ピカ☆イチ)

Titolo internazionale: First Flash

Autrici: Storia di Aki Mochida, Disegni di Yoko Maki

Genere: shoujo – azione, commedia, sentimentale, scolastico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2010

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Aria

Volumi: 7 (concluso)

Titolo in Italia: Pika Ichi

Anno di pubblicazione in Italia: 2013

Casa Editrice italiana: Gp Manga

Traduzione: Federica Lippii

Volumi: 3 (interrotto) nel frattempo la casa editrice ha chiuso

TRAMA

Hanako e Taro, che entrambi fanno “Suzuki” di cognome, sono due studenti timidi, tanto da essere quasi invisibili a scuola. Sono anche accomunati dalla passione per i film sulla yakuza, e per un alto senso di giustizia.

Ma un giorno vedono nel loro liceo degli atti di bullismo, senza che nessuno intervenga perchè fatti da studenti con genitori importanti; così decidono (ognuno in modo autonomo) che alla scuola manca qualcuno che dia una raddrizzata ai teppisti… un giustiziere!

RECENSIONI

