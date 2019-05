manga – NICHIREN – di Masahiko Murakami, Ken Tanaka

A cura di B.

SCHEDA

Titolo originale: Nichiren

Titolo internazionale: Nichiren

Autori: scritto da Masahiko Murakami e illustrato da Ken Tanaka

Genere: storico, religione

Rating: adatto a tutti

Pubblicazione: pubblicato per la prima volta negli Stati Uniti nel 2015 dalla Middleway Press, e infatti è stato originalmente scritto in lingua inglese.

Successivamente è stato pubblicato in varie lingue.

Tratto: il fumetto racconta uno spaccato di vita di Nichiren Daishonin, prete buddista realmente vissuto nel 1200 in Giappone

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Nichiren

Anno di pubblicazione in Italia: 2016

Casa Editrice italiana: edizione italiana a cura della Esperia (casa editrice specializzata in pubblicazioni sul buddismo). Costo 6,90 €

Traduzione: Monica Amariliss Rossi

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

272 pagine di tavole (in bianco e nero) che descrivono le lotte di Nichiren Daishonin e dei suoi discepoli, a partire dal grande terremoto di Shoka (1257) fino all’esilio di Sado.

Vengono viste brevemente le azioni che hanno portato alla nascita e alla diffusione del buddismo basato sul Sutra del Loto.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.