manga – L’UCCELLINO AZZURRO (Aoi Tori: Wakuraba) – di Takashi Murakami

SCHEDA

Titolo originale: Aoi Tori: Wakuraba – (青い鳥~わくらば~)

Titolo internazionale: Aoi Tori: Wakuraba

Autore: Takashi Murakami

Genere: seinen – drammatico, slice of life

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2014

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Big Comic Original

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: L’uccellino azzurro

Anno di pubblicazione in Italia: 2018

Casa Editrice italiana: Dynit

16,90 €

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

A seguito di un incidente stradale avvenuto in una gita fuoriporta, una famiglia viene completamente distrutta: il figlio di pochi anni muore sul colpo, mentre il marito viene ricoverato d’urgenza in ospedale in coma in stato vegetativo.

Solo la donna si salva, e si trova ad affrontare non soltanto il dolore immenso per la tragedia appena consumatasi, ma anche tutta la trafila burocratica per avere delle cure adeguate per il marito. Finché non decide di portarlo a casa con sé, per curarlo amorevolmente con la speranza di avere dei miglioramenti.

RECENSIONI

