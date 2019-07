manga – TUTTI TRANNE TE! (Kimi to Dake wa Koi ni Ochinai) – di Mayu Sakai

A cura di Nia_sama

SCHEDA

Titolo originale: Kimi to Dake wa Koi ni Ochinai – (キミとだけは恋に堕ちない)

Titolo internazionale: You’re the last one I fall in love with!

Autrice: Mayu Sakai

Genere: shoujo – commedia, sentimentale, scolastico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2015 – 2017

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Ribon

Volumi: 5 (concluso)

Titolo in Italia: Tutti tranne te!

Anno di pubblicazione in Italia: 2018

Casa Editrice italiana: Planet Manga

4,50 € al numero

Volumi: 5 (concluso)

TRAMA

Subaru è la sorella minore tra tre fratelli: il maggiore è Tooru di 17 anni, e il mezzano di 16 anni si chiama Wataru. Tutti insieme sono conosciuti come i fratelli Hashizaki e frequentano lo stesso liceo. La ragazza è stufa di essere sempre al centro dell’attenzione per via dei suoi fratelli belli e perfetti, oltretutto l’iperprotettività che i due ragazzi hanno verso di lei la irrita terribilmente.

Un giorno si presenta a scuola un ragazzo molto strano di nome Arata Yoshida, che è già stato sospeso da una settimana da scuola, nonché si trova molte volte coinvolto in alcune risse. Un elemento che a detta di tutti è da evitare. Ma Subaru conoscendolo meglio comprende che è un ragazzo dolce e in più occasioni la difende e si prende cura di lei. Sarà questo ragazzo così all’opposto da ciò a cui lei è abituata a conquistare il suo cuore?

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Mayu Sakai presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.