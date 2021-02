manga – L’AMORE TI CONFONDERA’ (Kimi ga Koi ni Midareru) – di Hinako Takanaga

4 1 Vota Vota (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Kimi ga Koi ni Midareru – (きみが恋に乱れる)

Titolo internazionale: You Are Confused by Love – You Will Be Thrown into Chaos by Love

Autrice: Hinako Takanaga

Genere: sentimentale, slice of life

Target: yaoi

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2011

Casa Editrice giapponese: Kadokawa Shoten

Volumi: 2 (concluso)

Titolo in Italia: L’Amore ti travolgerà

Anno di pubblicazione in Italia: 2020

Casa Editrice italiana: Magic Press

Volume con sovracopertina, prime pagine a colori, 196 pagine, a 5,90 euro al volume

Traduzione: Valentina Spitale

Volumi: 2 (concluso)

TRAMA

Dopo il finale della precedente serie “L’amore ti Travolgerà“, Shogo Kijima ha rinunciato al ragazzo che gli piaceva, e si è buttato sul lavoro per dimenticare la delusione d’amore.

Conosce così un artigiano molto abile nella creazione dei kimono: Yuzuki Ichikawa. Ma averci a che fare non è semplice, essendo una persona schiva e timida…

OPERE RELATIVE

Manga:

Il manga fa parte di una mini serie, composta da:

1- L’amore ti Conquisterà (Kimi ga Koi ni Ochiru) – prequel

2- L’amore ti Travolgerà (Kimi ga Koi ni Oboreru) – prequel

Altre opere di Hinako Takanaga presenti sul sito:

