manga – GUNSMITH CATS – di Kenichi Sonoda

Vota! [Totale: 0 Media: 0 ] Devi fare il login per votare

Scheda a cura di Char

SCHEDA

Titolo originale: Gunsmith Cats – (ガ ン ス ミ ス キ ャ ッ ツ)

Titolo internazionale: Gunsmith Cats

Autore: Kenichi Sonoda

Genere: azione, drammatico, ecchi, poliziesco

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 1990 – 1997

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Afternoon

Volumi: 8 (concluso) – nel 2005 è stato ristampato in una nuova edizione in 4 volumi (concluso)

Titolo in Italia: Gunsmith Cats

Edizione in Italia:

– pubblicata sulla rivista “Kappa Magazine” della Star Comics dal 1994 al 1997, al ritmo di poche pagine per volta

– nel 1998 gli ultimi 4 volumi sono stati pubblicati in monografico, sempre dalla Star Comics (concluso)

TRAMA

Meet Rally Vincent e Minnie May sono due formidabile pistolere, che gestiscono a Chicago un’armeria. Di giorno lavorano nel negozio, mentre di notte sono segretamente due cacciatrici di di taglie e mercenarie, sotto al nome “Gunsmith Cats”.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Manga

– Gunsmith Cats Burst – sequel (inedito in Italia)

Anime

– Gunsmith Cats – oav

RECENSIONI