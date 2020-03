manga – TERRA FORMARS – di Kenichi Tachibana, Yu Sasuga

A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Terra Formars – (テラフォーマーズ)

Titolo internazionale: Terra Formars

Autori: disegni di Kenichi Tachibana, storia di Yu Sasuga

Genere: azione, drammatico, fantascienza, horror

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto e non troppo impressionabile

Anno di pubblicazione in Giappone: 2011 – in corso?

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shuukan Young Jump

Volumi: 22 (in corso?)

il manga è fermo dal 2017 per problemi di salute di uno degli autori (anche se non è ufficialmente sospeso)

Titolo in Italia: Terra Formars

Anno di pubblicazione in Italia: 2014 – in corso?

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione a 5,90 €

Traduzione: E. Serino

Volumi: 22 (in corso?)

TRAMA

In un prossimo futuro si è deciso di colonizzare Marte, ma per renderlo abitabile alla razza umana prima andava sottoposto ad un processo di “terraforming”: ovvero portando là del muschio, che doveva assorbire la luce del sole e fa scaldare il pianeta, e degli scarafaggi.

Anni dopo, nel 2599, un gruppo di astronauti viene mandato sul pianeta rosso per monitorare la situazione, e scoprire cos’è successo alla precedente spedizione, che improvvisamente non ha più dato comunica con la Terra.

Gli astronauti avranno una orribile sorpresa: gli scarafaggi si sono evoluti, in umanoidi giganti e violenti. Ma anche loro non sono persone normali, ma sono stati geneticamente modificati apposta per questa missione. La battaglia per Marte sta per iniziare…

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Manga

– Terra Formars Gaiden – RAIN HARD – spinoff

– Terra Formars Gaiden – Asimov – spinoff

– Terra Formars Gaiden – Keiji Onizuka – spinoff

– Kyou no Terra Formars wa Oyasumi Desu. – spinoff comico

Light Novel

– Terra Formars: Lost Mission

Anime

– Terra Formars – serie tv

– Terra Formars: Revenge – serie tv

– Terra Formars: Earth-hen – 2 oav

– Terra Formars Bugs2 2599 – 2 oav

– Terra Formars: Revenge OAD – oav

Live action

– Terra Formars – film

– Terra Formars Aratanaru Kibou – film

RECENSIONI