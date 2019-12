manga – VERSO LA TERRA… (Terra e…) – di Keiko Takemiya

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Terra e… – (地球へ・・・)

Titolo internazionale: Terra e… – Toward the Terra

Autrice: Keiko Takemiya

Genere: avventura, drammatico, fantascienza, mistero, psicologico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1977 – 1980

Casa Editrice giapponese: Asahi Sonorama

Rivista: Manga Shounen

Volumi: 5 (concluso) – il fumetto ha poi avuto negli anni varie ristampe, in numero variabile di volumi

Titolo in Italia: Verso la Terra…

Anno di pubblicazione in Italia: 2019

Casa Editrice italiana: Jpop

volumi grandi, 12×16.9, 360 pagine, sovracopertina e pagine finali a colori, a 10,00 € al numero. Disponibile il box completo, a 30,00 €

Traduzione: Marco Franca

Volumi: 3 (concluso)

TRAMA

In un prossimo futuro, il nostro pianeta è stato abbandonato perchè troppo inquinato, ed è iniziata l’espansione dell’umanità nel cosmo. E’ nata anche una nuova razza: i Mu, che hanno poteri psichici e una grande nostalgia del pianeta Terra, anche se non l’hanno mai vista; ma essi sono anche vittime di intolleranze da parte delle persone comuni.

Jomy è un ragazzino che sta per compiere 14 anni e, come tutti, dovrà sottoporsi ad un esame della maturità, dove il suo destino sarà deciso dal supercomputer che comanda la vita degli umani nello spazio. Ma l’incontro con Soldier, un Mu speciale, cambierà tutta la sua vita e le sue certezze.

OPERE RELATIVE

Anime

– Terra e… serie tv

– Terra e… – film d’animazione

Altre opere di Keiko Takemiya presenti sul sito:

Il Poema del vento e degli alberi manga

RECENSIONI

