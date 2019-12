manga – FREE SOUL – di Ebine Yamaji

A cura di S.

SCHEDA

Titolo originale: Free Soul – (フリー・ソウル)

Titolo internazionale: Free Soul

Autrice: Ebine Yamaji

Genere: drammatico, slice of life

Target: josei, yuri

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2004

Casa Editrice giapponese: Shodensha

Rivista: Feel Young

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Free Soul

Anno di pubblicazione in Italia: 2006

Casa Editrice italiana: Kappa Edizioni

edizione a 8,50 €

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Keito desidera diventare fumettista, e sta disegnando un manga con protagonista una musicista omosessuale, bellissima e indipendente di nome Angie; ma il presente è duro, non vede molte prospettive e litiga continuamente con la madre che non accetta che sia lesbica.

Dopo l’ennesima lite scappa, e finisce a casa di una fumettista eccentrica e anziana, di nome Rui Takeuchi, dove già vive un ragazzo di nome Sumihiko.

Mentre lavora in un negozio di musica, Keito incontra una ragazza di nome Niki, che sembra proprio come si era immaginata Angie, tanto più è anche una trombettista di talento. Il suo però sembra proprio un amore non corrisposto e difficile, tanto più che Niki non vuole una storia stabile, viaggia molto, e va a letto con qualsiasi uomo o donna abbia voglia.

Altre opere di Ebine Yamaji presenti sul sito:

RECENSIONI

