manga – EENSY WEENSY MONSTER – di Masami Tsuda

A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Eensy Weensy Monster – (eensy-weensy モンスター)

Titolo internazionale: Eensy Weensy Monster

Autrice: Masami Tsuda

Genere: scolastico, sentimentale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2007

Casa Editrice giapponese: Hakusensha

Rivista: LaLa

Volumi: 2 (concluso)

Titolo in Italia: Eensy Weensy Monster

Anno di pubblicazione in Italia: 2009

Casa Editrice italiana: Dynit

edizione con sovracortina 4,50 €, disponibile anche in pack con “Nostalgia” della stessa autrice, a 9,90 €

Volumi: 2 (concluso)

TRAMA

Nanoha è una studentessa ordinaria, che passa inosservata rispetto alle sue migliori amiche, più appariscenti e intelligenti; ma a lei va bene così.

La ragazza ha un solo piccolo problema, sente come se avesse un “mostriciattolo” dentro, arrogante ed attaccabrighe, che si manifesta sopratutto in presenza di Hazuki, lo studente più popolare dell’istituto, ma che è anche molto egocentrico. Ogni volta che lo incontra, Nanoha non riesce a trattenersi e diventa sgarbata, ma così finisce che Hazuki si interessa in qualche modo a lei…

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Masami Tsuda presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.