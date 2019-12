manga – DOUBT – di Yoshiki Tonogai

A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Doubt -(ダウト)

Titolo internazionale: Rabbit Doubt

Autore: Yoshiki Tonogai

Genere: drammatico, horror, mistero, psicologico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo (e poco impressionabile)

Anno di pubblicazione in Giappone:

Casa Editrice giapponese: Square Enix

Rivista: Shounen GanGan

Volumi: 4 (concluso)

Titolo in Italia: Doubt

Anno di pubblicazione in Italia: 2012

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina a 5,90 €; disponibile anche il box a 23,60 €

Volumi: 4 (concluso)

TRAMA

“Rabbit Doubt” è un game online molto popolare, in cui i giocatori interpretano dei conigli, ma tra loro c’è un lupo travestito. Il carnivoro ogni turno mangia uno dei conigli, e gli erbivori hanno pochi giorni per capire chi è l’intruso, prima di fare una brutta fine.

Un gruppo di giocatori – Yuu, Mitsuki, Rei, Hajime, Eiji e Haruka – decide di conoscersi di persona, dopo tante partite assieme; ma il giorno stesso dell’incontro vengono rapiti e richiusi in un capannone, dove si risvegliano con in testa con delle grandi maschere da coniglio.

Il gioco diventa reale… un assassino è tra loro, e va smascherato prima di morire tutti quanti.

OPERE RELATIVE

Manga

– Judge

– Secret

Live action

– Judge – film

RECENSIONI

