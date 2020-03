manga – JUDGE – di Yoshiki Tonogai

A cura di Han

Titolo originale: Judge – (JUDGE ジャッジ)

Titolo internazionale: Judge

Autore: Yoshiki Tonogai

Genere: drammatico, horror, mistero, psicologico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo e poco impressionabile

Anno di pubblicazione in Giappone: 2010

Casa Editrice giapponese: Square Enix

Rivista: Shounen Gangan

Volumi: 6 (concluso)

Titolo in Italia: Judge

Anno di pubblicazione in Italia: 2014

Casa Editrice italiana: Jpop

edizione con sovracopertina a 5,90 €

Volumi: 6 (concluso)

TRAMA

Hiro sembra un normale studente, ma porta in sè il segreto di una grave colpa che ha commesso. Un giorno viene rapito e, quando si risveglia, si trova in un grosso tribunale abbandonato, con in testa una grossa maschera da coniglio.

Scopre poi di non essere solo, è in compagnia di altre persone, tutte nascoste da grosse maschere di animali, e tutte che hanno commesso dei crimini impuniti. Una voce metallica li avverte che sono lì per essere giudicati, e solo in quattro usciranno vivi da lì…

OPERE RELATIVE

Manga

– Doubt – prequel/spinoff

– Secret – sequel/spinoff

– Dead Company – sequel/spinoff

Live action

– Judge – film

