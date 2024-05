manga – BERSERK OF GLUTTONY – di Daisuke Takino

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Boshoku no Berserk – Boushoku no Berserk: Ore Dake Level to Iu Gainen o Toppa Suru – (暴食のベルセルク)

Titolo internazionale: Berserk of Gluttony

Autore: Daisuke Takino

Genere: avventura, azione, fantasy, harem, sentimentale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2018 – in corso

Casa Editrice giapponese: Micro Magazine

Rivista: Comic Ride

Tratto: serie di light novel “Berserk of Gluttony”

Volumi: 11 (in corso)

Titolo in Italia: Berserk of Gluttony – colui che supera il limite dei livelli

Anno di pubblicazione in Italia: 2023 – in corso

Casa Editrice italiana: Ishi Publishing

edizione con sovracopertina, a 6,90 €

Traduzione:

Volumi: 3 (in corso)

TRAMA

Il debole sottomesso al forte. Chi ha notevoli skills piega chi non ne ha. Ecco come funziona la società e Fate ne è stata vittima… Fino a quando, grazie a un’opportunità seppur fortuita offerta dalla potente Roxie, elimina un invasore scoprendo i veri effetti della propria abilità GOLA. In realtà non si limiterebbe a fargli provare un’ irrefrenabile fame, ma sottrarre abilità e stats del nemico eliminato. Gli serve solo un’ arma, così con due monete d’argento compra la spada Greed, perché “quest’ultimo gli ha promesso di affiancarlo in eterno“. E l’avventura inizia…

