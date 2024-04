manga – OREIMO: My Sister Can’t Be So Cute – di Sakura Ikeda

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Ore no imouto ga konna ni kawaii wake ga nai – Oreimo – (俺の妹がこんなに可愛いわけがない)

Titolo internazionale: Oreimo: My Sister Can’t Be So Cute

Autore: Sakura Ikeda

Genere: commedia, scolastico

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2008

Casa Editrice giapponese: ASCII Media Works

Rivista: Dengeki G’s Magazine

Volumi: 4 (concluso)

Titolo in Italia: Oreimo: My Sister Can’t Be So Cute

Anno di pubblicazione in Italia: 2015

Casa Editrice italiana: JPop

edizione a 5,90 € con sovracopertina – Box con la serie completa a 19,60 €

Volumi: 4 (concluso)

TRAMA

Kyosuke Kosaka, diciassette anni, ha come sorella Kirino di quattordici anni: bellissima, perfetta, amata da tutti, studentessa ai primi posti della sua scuola come voti, caposaldo della squadra di atletica e modella di successo. Ma tra i due c’è quasi totale indifferenza, nel senso che per lo più si ignorano e hanno un pessimo rapporto.

Tutto questo cambia quando Kyosuke trova per terra in casa il dvd di un anime sentimentale/erotico, che scoprirà poi essere della sorella. Kirino è infatti una appassionata di anime e videogiochi ma non lo sa nessuno, nemmeno i loro genitori, per non infrangere la sua maschera di perfezione. Questo evento avvicinerà però i due fratelli.

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Oreimo – opera capostipite

Anime

– Oreimo – serie tv

– Oreimo 2 – serie tv

