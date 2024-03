manga – GREEN BLOOD – di Masasumi Kakizaki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Green Blood – (グリーン・ブラッド)

Titolo internazionale: Green Blood

Autore: Masasumi Kakizaki

Genere: azione, drammatico, storico, western

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto (violenza)

Anno di pubblicazione in Giappone: 2011

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Young Magazine

Volumi: 5 (concluso)

Titolo in Italia: Green Blood

Casa Editrice italiana: Planet Manga

– pubblicato nel 2013 in versione economica, a 4,50 €

– nello stesso anno pubblicato anche in versione deluxe, con sovracopertina a 6,50 €

– nel 2014 esce anche il cofanetto con la serie completa a 32,00 €

– annunciata una nuova edizione, in uscita a fine 2024

TRAMA

1865, New York. Dopo la fine della guerra di secessione il porto di Manhattan è diventato un crocevia di emigranti provenienti dall’Europa, o in cerca di fortuna o in fuga da discriminazioni e fame. Ma così in città si sono presto formate delle bande, con zone divise per nazionalità e controllate dalla mafia, dove regna la violenza e l’anarchia.

Luke e Brad Burns sono due fratelli irlandesi che cercano di campare in quel mondo difficile. Ma mentre Luke fa un lavoro onesto, ma massacrante, come scaricatore al porto; Brad è segretamente Grim Reaper, un killer che si occupa di uccidere tutti i nemici dei Grave Diggers, la gang costituita dagli immigrati irlandesi.

