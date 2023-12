manga – BLOOD+ – di Asuka Katsura

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Blood+ – (ブラッドプラス)

Titolo internazionale: Blood+

Autore: Asuka Katsura

Genere: azione, horror, mistero

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2005 – 2007

Casa Editrice giapponese: Kadokawa Shoten

Rivista: Shounen Ace

Tratto: dalla serie tv “Blood +”

Volumi: 5 (concluso)

Titolo in Italia: Blood+

Anno di pubblicazione in Italia: 2008

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Traduzione:

Volumi: 5 (concluso)

TRAMA

Nonostante sia un adattamento dell’anime, la storia prende poi una strada diversa.

Saya è una liceale che vive a Okinawa in una fattoria, con il padre e i fratelli. La sua è una vita tranquilla, a parte che soffre di amnesia e ricorda poco del suo passato da bambina.

Ma un giorno appare Hagi, un musicista itinerante, che rivela a Saya una oscura verità che ha che fare con dei vampiri chiamati Chirotteri…

OPERE RELATIVE

Anime

– Blood: The Last Vampire – film d’animazione – opera capostipite

– Blood + serie tv

– Blood-C serie tv

– Blood-C: The Last Dark – film d’animazione

Manga

– Blood – the Last Vampire

– Blood+ Adagio

– Blood+ Viaggio al Termine della Notte

– Blood-C

– Blood-C: I racconti della sedicesima notte

Live action

– Blood: The Last Vampire, Creature nel buio – film

