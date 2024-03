manga – RED: LIVING ON THE EDGE – di Kenichi Muraeda

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Red – (红色风暴)

Titolo internazionale: Red: Living On the Edge

Autore: Kenichi Muraeda

Genere: avventura, azione, drammatico, storico, western

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 1998 – 2005

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Young Magazine

Volumi: 19 (concluso) – ristampato poi in 10 volumi (concluso)

Titolo in Italia: Red: Living On the Edge

Anno di pubblicazione in Italia: 2002 – sospeso

Casa Editrice italiana: Star Comics

Volumi: 10 – sospeso dal 2005

TRAMA

Far West. Red è l’unico sopravvissuto della tribù degli Apache Wisa, sterminata dal plotone militare comandato dal Capitano Blu. La sua unica ragione di vita è la vendetta, e vuole scovare e uccidere tutti gli uomini che hanno partecipato alla strage. Nel suo errare incontrerà tre persone che si uniranno alla sua caccia, per vari motivi.

Il primo è Iero Ito, soprannominato Yellow, un samurai capace anche di usare i fucili; scappato dal Giappone dopo che, per vigliaccheria, non si è unito al seppuku (suicido) collettivo della sua squadra.

Poi c’è Angie, una prostituta che è anche una pistolera dalla velocità e precisione fuori dal comune. Appena incontra Red si innamora di lui, e decide di sua iniziativa di seguirlo.

Infine Gray, che sembra un normale pastore ma è una copertura per un ruolo molto più oscuro.

