manga – QUANTO COSTA LA FELICITA’? – di Maki Usami

Scheda a cura di Anne.

SCHEDA

Titolo originale: Shiawase Ikura de Kaemasu ka? – (幸せいくらで買えますか?)

Titolo internazionale: How Much Do I Have to Pay for Happiness?

Autrice: Maki Usami

Genere: musica, sentimentale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2005

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Betsucomi

Volumi: 2 (concluso)

Titolo in Italia: Quanto costa la felicità?

Anno di pubblicazione in Italia: 2009

Casa Editrice italiana: Flashbook Edizioni

edizione con sovracopertina, a 5,90 €

Volumi: 2 (concluso)

TRAMA

Al funerale della nonna di Kiri si presenta un tipo strano, trasandato e con un violino, che afferma di essere stato nominato tutore proprio della ragazzina.

Kiri, orfana di due bravi musicisti, si trasferisce così a casa dell’uomo che si chiama Shiina ed è, a discapito dell’aspetto, un violinista famoso. Ma arriva anche un terzo incomodo…

