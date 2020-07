manga – LA PROCESSIONE FUNEBRE DI K (K no Souretsu) – di Maki Kusumoto

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: K no Souretsu – (Kの葬列)

Titolo internazionale: A Funeral Procession of K

Autrice: Maki Kusumoto

Genere: drammatico, mistero, psicologico

Target: josei

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 1994

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Chorus

Volumi: 2 (concluso)

Titolo in Italia: La processione funebre di K

Anno di pubblicazione in Italia: Luglio 2020

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione a 17,90 €

Traduzione: Yupa

Volumi: 1 (in corso)

TRAMA

Con uno stile grafico particolare (con solo l’uso del bianco e nero, senza quasi grigi) l’autrice ci racconta la storia di Mikaya, che si trasferisce in un nuovo palazzo. Al suo arrivo, trova però gli altri inquilini nel bel mezzo del funerale di “K”, la persona che abitava prima nella stanza che ha preso in affitto.

Mikaya scopre poi che il cadavere di “K” non è stato trovato da nessuna parte, eppure tutti sono assolutamente convinti che sia morto. Non è l’unica cosa strana e misteriosa del palazzo…

