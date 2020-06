manga – LAND OF THE LUSTROUS (Houseki no Kuni) – di Haruko Ichikawa

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Houseki no Kuni – (宝石の国)

Titolo internazionale: Land of the Lustrous – Country of Jewels

Autrice: Haruko Ichikawa

Genere: azione, fantasy, mistero, psicologico

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2012 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Afternoon

Volumi: 10 (in corso)

Titolo in Italia: Land of the Lustrous

Anno di pubblicazione in Italia: 2020 – in corso

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovraccoperta, a 7,50 €. Disponibile il primo numero in edizione speciale

Traduzione: Nicola Angaran

Volumi: 2 (in corso)

TRAMA

Una Terra del futuro venne colpita da sei asteroidi, tutti gli esseri viventi rimasti se ne andarono nell’oceano, e sulla sabbia di una spiaggia desolata nacquero delle forme di vita particolari: le Gemme. Esse avevano la forma di persone e provavano sentimenti, ma il loro corpo era di puro minerale: immortale, capace di ricomporsi se rotto, a patto di recuperare tutti i frammenti.

Nel presente, il verde Phos (Phopshophilite) è una di queste gemme, e il suo sogno è combattere in prima linea i Seleniti, abitanti della luna che gli attaccano per ricavare pezzi di gemme che poi diventano monili o armi. Ma, a differenza dei suoi fratelli, Phos è troppo fragile e si rompe facilmente; per questo il loro capo e maestro gli dà un compito nuovo: redigere una Enciclopedia di Storia Naturale.

Inizia così, anche se di controvoglia, l’indagine di Phos sulla loro origine, e sui tanti misteri del loro mondo.

P.S. le gemme non sono né maschi né femmine, infatti in originale viene usato un genere neutro, ma che in Italia non esiste, perciò si usa il maschile.

RECENSIONI