manga – DENGEKI TRAVELLERS – di Hajime Segawa

SCHEDA

Titolo originale: Dengeki Travellers – (電撃トラベラーズ)

Titolo internazionale: Dengeki Travellers

Autori: storia di Hajime Segawa, disegni di Toshinori Okazaki

Genere: azione, fantascienza, scolastico, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2017

Casa Editrice giapponese: Kadokawa

Rivista: pubblicato online su Comic Newtype e poi successivamente di carta in volumetto

Volumi: 3 (concluso)

Titolo in Italia: Dengeki Travellers

Anno di pubblicazione in Italia: 2020

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovraccoperta a 5,90 €; disponibile sia in volumi singoli, sia il Box con l’intera serie (a 17,70 €)

TRAMA

Kiriharu Kunimori è uno studente delle superiori che ha una capacità soprannaturale: “l’elettrocorpo”; ovvero può immagazzinare elettricità senza rimanere fulminato, per poi rilasciarla con il contatto fisico. Ma lui vorrebbe solo vivere una vita tranquilla con la famiglia e gli amici, uguale agli altri adolescenti.

A scombinare i suoi piani ci pensa Kirio Nagihara, che ha il suo stesso potere. La ragazza lo attacca subito, costringendolo ad uscire allo scoperto…

