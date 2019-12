manga – ELETTROSHOCK DAISY (Dengeki Daisy) – di Kyousuke Motomi

A cura di Anne

Titolo originale: Dengeki Daisy – (電撃デイジー)

Titolo internazionale: Electric Daisy

Autrice: Kyousuke Motomi

Genere: mistero, scolastico, sentimentale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2007 – 2013

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Betsucomi

Volumi: 16 (concluso)

Titolo in Italia: Elettroshock Daisy

Anno di pubblicazione in Italia: 2010

Casa Editrice italiana: FlashBook

edizione con sovracopertina, a 5,90 €

Volumi: 16 (concluso)

Kurebayashi Teru è rimasta sola al mondo, dopo la morte dei genitori e poi del fratello maggiore. Quest’ultimo però, prima di andarsene, le aveva lasciato un cellulare in cui c’era salvato in memoria il numero di “Daisy”, un amico a cui avrebbe potuto chiedere aiuto.

Così Teru, in un momento di tristezza, inizia a scrivergli, ricevendo messaggi pieni di conforto. Ma la ragazza non si sente di dire al misterioso Daisy tutta la verità sulla sua vita, di come sia presa di mira da alcuni bulli, e che abbia problemi di soldi.

Ma un giorno, a scuola, Teru rompe inavvertitamente un vetro, e viene obbligata a fare da “schiava” al giovane bidello Kurosaki Tasuku per pagare al danno. Nello stesso periodo, un hacker che si firma come “Daisy” attacca il server scolastico…

