manga – REAL ACCOUNT – di Okushou, Shizumu Watanabe

SCHEDA

Titolo originale: Real Account – (リアルアカウント)

Titolo internazionale: Real Account

Autori: Storia di Okushou, Disegni di Shizumu Watanabe

Genere: avventura, drammatico, fantascienza, psicologico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo (e non facilmente impressionabile)

Anno di pubblicazione in Giappone: 2014 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Bessatsu Shounen Magazine

Volumi: 24 (in corso)

Titolo in Italia: Real Account

Anno di pubblicazione in Italia: 2017 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione a 4,30 €

Volumi: 19 (in corso)

TRAMA

“Real Account” è un popolare portale, il più grande del Giappone, che ha inglobato tutti i social network esistenti. Ataru, uno studente piuttosto anonimo, ha anche lui un suo profilo, ma di nascosto ai compagni di classe, anche perchè online racconta delle bugie su se stesso.

Un giorno, proprio mentre sta usando il social, ci finisce risucchiato dentro, assieme a moltissimi altri utenti. La mascotte di Real Accaunt informa tutti i presenti che sono stati puniti per il loro passare troppo tempo online, e ora se vogliono uscire, sono costretti a partecipare a un survival game.

Se si sbaglia e si muore virtualmente, si fa una brutta fine anche nel mondo reale, ma muoiono anche tutti followers della vittima!

