manga – FAMILY! – di Taeko Watanabe

A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Family! – (ファミリー!)

Titolo internazionale: Family! – Oh! Family

Autrice: Taeko Watanabe

Genere: comico/drammatico (ha entrambe le caratteristiche), sentimentale, slice of life

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1981 – 1985

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Betsucomi

Volumi: 11 (concluso)

In Italia: inedito

TRAMA

Los Angeles, anni ’80, in una bella villa vive la famiglia Anderson, composta da 5 persone: i genitori Wilfred e Sharon, e i tre figli, Kay (il primogenito, di 17 anni), Fea (la mezzana, di 15 anni) e Tracy (la minore, di 7 anni).

Un giorno si presenta alla porta un bambino di 5 anni di nome Jonathan, in compagnia del suo cagnone Adam. Il piccolo si presenta come il figlio di una vecchia amica di famiglia, morta da poco, e chiede di restare con loro. Sharon e Wilfred accolgono subito il bambino in casa, ma questo provoca la gelosia di Fea, che prende subito il nuovo arrivato in antipatia.

Il fumetto racconta varie avventure della famiglia, dalle più strambe e divertenti, a quelle più serie.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Anime

– Oh! Family – serie tv

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Oh! Family” presente sul sito:

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.