manga – INNOCENT ROUGE – di Shinichi Sakamoto

SCHEDA

Titolo originale: Innocent Rouge – (イノサン Rouge ルージュ)

Titolo internazionale: Innocent Rouge

Autore: Shinichi Sakamoto

Genere: drammatico, psicologico, storico

Target: seinen

Rating: adatto ad un solo pubblico adulto, e non facilmente impressionabile

Anno di pubblicazione in Giappone: 2015 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shuukan Young Jump

Tratto: il manga si ispira al libro “Il boia Sanson” di Masakatsu Adachi. Il libro romanza la vicenda reale del “boia di Parigi”, Charles-Henri Sanson (link sulla pagina su Wikipedia dedicata all’uomo, per chi volesse ulteriori informazioni)

Volumi: 11 (in corso)

Titolo in Italia: Innocent Rouge

Anno di pubblicazione in Italia: 2017 – in corso

Traduzione: Marco Franca

Casa Editrice italiana: JPop

Edizione con sovracopertina, e prime pagine a colori, a 6,00 € al volume

Volumi: 10 (in corso)

TRAMA

Trama priva di spoiler.

Dopo il colpo di scena che ha chiuso l’opera precedente (“Innocent“), la vita continua per il boia Charles Sanson, oramai rassegnato che lui e i figli non avranno una vita diversa dai loro progenitori.

Ma la sorella Marie è di parere diverso, intelligente e ribelle, ha perso a Versailles cosa gli era di più caro, e ora medita vendetta; grazie anche alla vicinanza che ha con la regina Maria Antonietta. Ma c’è anche la Rivoluzione alle porte…

OPERE RELATIVE

Manga

– Innocent – prequel

RECENSIONI

