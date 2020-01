manga – AYAKO – di Osamu Tezuka

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Ayako – (奇子)

Titolo internazionale: Ayako

Autore: Osamu Tezuka

Genere: drammatico, storico, psicologico

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 1972

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Big Comic

Volumi: il manga ha avuto diverse edizioni, con un numero di volumi (e pagine) variabile

Titolo in Italia: Ayako

1° edizione

Edito per la prima volta in Italia dalla Hazzard, in 3 volumi da 10,00 € ciascuno (concluso)

2° edizione

Ripubblicato nel 2019 dalla Jpop, in 2 volumi a 14,00 € (concluso)

TRAMA

Appena dopo la fine della seconda guerra mondiale, in Giappone. Jiro Tenge, ex soldato che ha anche perso un occhio al fronte, torna a casa, una ricca famiglia di latifondisti. E’ diventata una persona molto diversa da quella che era prima di trovarsi in guerra, e si rende subito conto di quanto la sua stirpe sia marcia, a partire dal padre despota e attaccato alle tradizioni, ma che di nascosto manipola i figli e commette azioni discutibili.

Solo i più giovani sembrano ancora innocenti, come il fratellino Shiro idealista, e la sorellina Ayako, l’ultima nata. Eppure proprio la nascita della bambina nasconde un segreto, che si ingrandirà e travolgerà i Tenge, ma anche drammaticamente la stessa Ayako.

Sullo sfondo della storia; la rivolta dei lavoratori, gli scontri tra reazionari e comunisti, e i grandi cambiamenti sociali che il Giappone affronta in quegli anni.

