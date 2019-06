manga – BARBARA – di Osamu Tezuka

A cura di Nia_sama

SCHEDA

Titolo originale: Barubora – (ばるぼら)

Titolo internazionale: Barbara

Autore: Osamu Tezuka

Genere: seinen – violenza, contenuti sessuali, soprannaturale, drammatico, psicologico.

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Pubblicazione in Giappone: è stato inizialmente concepito come una continuazione di “Ayako” ed è stato serializzato dalla Big Comic a partire dal luglio del 1973 a maggio del 1974.

Casa Editrice giapponese: Kadokawa Shoten/ Big Comic/ Shogakukan

Volumi: 1 (concluso), 15 capitoli.

Titolo in Italia: Barbara

Anno di pubblicazione in Italia: novembre 2018

Casa Editrice italiana: JPop

edizione di 430 pagine, sovracopertina, 15,00 €

Traduzione: Roberto Pesci

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

L’incontro tra Barbara – una ragazza appena maggiorenne, rozza, ubriacona e sporca – e il famoso scrittore Yosuke Mikura, avvenuto alla stazione di Shinjuku, contribuisce ad accrescere ancora di più il talento dell’uomo.

Egli infatti la accoglie a casa sua e fa di lei la sua musa ispiratrice (come era stata precedentemente per altri uomini), ma le cose cambiano in modo drastico dopo uno scandalo in cui viene coinvolto, e a seguito del quale Barbara lo abbandona per ritrovare al propria indipendenza; e dove Yosuke si ritrova invischiato in una vita di miseria con una moglie che non ama, una figlia piccola a carico, e dimenticato da tutti.

Nei 15 capitoli autoconclusivi vengono raccontati attraverso metafore, belle donne, situazioni crude e illusioni; i tormenti interiori dello scrittore con il suo passaggio dal successo alla disperazione più totale per una vita senza più consensi.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Live action

– Tezuka’s Barbara – film

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Osamu Tezuka presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.