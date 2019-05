manga – LA FENICE (Hi no tori) – di Osamu Tezuka

A cura di An e M.

SCHEDA

Titolo originale: Hi no tori – (火の鳥)

Traduzione: L’uccello di Fuoco (cioè, la fenice)

Titolo internazionale: Phoenix

Autore: Osamu Tezuka

Genere: shounen – storico, racconti, psicologico, soprannaturale

Rating: adatto a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: 1967 – 1988

Casa Editrice giapponese: prima edizione della Asahi Sonorama, sulla rivista “Manga Shounen”

Volumi: L’opera è stata più volte editata, da più editori e in svariate edizioni. L’edizione italiana si basa sull’edizione Kodansha in 16 volumi, più un volume fuori serie che costituisce il Prequel.

Titolo in Italia: La Fenice

Anno di pubblicazione in Italia: 2005 – 2011

Casa Editrice italiana: Hazard Edizioni

edizione con un numero variabile di pagine per volume, e di conseguenza di prezzo. Si va dai 9 ai 13,50 euro.

Volumi: 16 + 1 extra (concluso)

TRAMA

Fumetto su cui l’autore ha lavorato per molti anni, “La Fenice” è una saga composta da vari volumi, pieni di racconti sulla storia dell’uomo, dagli albori fino al futuro.

Figura portante delle trame è la Fenice, il mitico uccello capace di rinascere dalle proprie ceneri e guardiano della forza vitale universale; simbolo dell’immoralità cercata anche dall’umanità.

I libri che compongono la saga sono:

– volumi 1, 2: il Libro dell’Alba

– volume 3: il Libro del Futuro

– volume 4: il Libro di Yamato e il Libro dell’Universo

– volumi 5, 6: il Libro del Mito

– volume 7: il Libro della Resurrezione I

– volume 8: il Libro della Resurrezione II e il Libro del manto di piume

– volumi 9, 10: il Libro della Nostalgia

– volumi 11, 12: il Libro della Guerra civile

– volume 13: il Libro della Vita e il Libro degli Esseri Fantastici

– volumi 14, 15, 16: il Libro del Sole

– Le Origini (prequel), volume extra

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Anime

– Hi no tori – serie tv

– L’Uccello Di Fuoco, Hinotori 2772 – film d’animazione

– Hi no Tori: Houou Hen – film d’animazione

– Hi no Tori: Uchuu Hen – film d’animazione

– Hi no Tori: Yamato Hen – oav

– Hi no Tori Dogo Onsen-hen – oav

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Osamu Tezuka presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.