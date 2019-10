manga – I TRE ADOLF (Adolf ni Tsugu) – di Osamu Tezuka

A cura di S.

SCHEDA

Titolo originale: Adolf ni Tsugu – (アドルフに告ぐ)

Titolo internazionale: Message to Adolf – Tell Adolf – The Stories of Three Adolfs

Autore: Osamu Tezuka

Genere: azione, drammatico, mistero, psicologo, seinen, storico

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 1983

Casa Editrice giapponese: Bungei Shunjuu (prima edizione)

Rivista: Shuukan Bunshun

Volumi: 4 (concluso) – il manga è stato poi ristampato più volte, in un numero variabile di volumi e di pagine

Titolo in Italia: La storia del tre Adolf (prima edizione), I tre Adolf (seconda edizione)

Edizioni in Italia:

– edito per la prima volta nel 1997 dalla Hazard, ristampato nel 2010 – in 3 volumi (concluso)

– nuova edizione della JPop nel 2018 – edizione deluxe in 2 volumi (concluso) a 19,00 €

Traduzione (JPop): Costa Buranelli

TRAMA

Thriller storico, che rivisita la seconda guerra mondiale. La trama verte su tre uomini, con lo stesso nome: Adolf.

Uno è Kamil, figlio di panettieri ebrei; l’altro è Kaufan, figlio di un diplomatico tedesco e una donna giapponese, e l’ultimo è Hitler, che sta prendendo sempre più potere in Germania con il suo movimento nazista.

Ed è proprio quest’ultimo a nascondere un grosso segreto, che intreccerà le vite dei tre, nella Berlino del 1936.

RECENSIONI

