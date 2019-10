manga – DRAKUUN – di Jouji Manabe

A cura di M.

SCHEDA

Titolo originale: Drakuun: Ryuuhimehei – (ドラクゥーン 竜姫兵)

Titolo internazionale: Drakuun – Dragon Princess Warrior

Autore: Jouji Manabe

Genere: avventura, azione, ecchi, fantasy, fantascienza, shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1988

Casa Editrice giapponese: Kadokawa Shoten

Volumi: 5 (concluso)

Titolo in Italia: Drakuun

Casa editrice italiana: Planet Manga

Pubblicazione in Italia:

Il manga venne pubblicato, al ritmo di poche pagine per volta, su tutti i dieci i numeri della rivista contenitore “Man-Ga” (agosto 1997-luglio 1998).

– continuò poi sulla rivista, sempre contenitore con altri fumetti e articoli, “Manga!” (novembre 1998-gennaio 1999)

– dopo la chiusura delle riviste, venne continuato in un volume monografico, corrispondente al 3 giapponese (anno 2000)

– il 4 e 5 volume sono tutt’ora inediti in Italia

TRAMA

Anno 2077, la galassia è stata quasi tutta conquistata dal regno di Romunilian, il cui crudele imperatore Gustavo non ha pietà per niente e nessuno. Una delle poche nazioni ancora libere, Ledomiam, organizza un trattato di pace con l’impero, sperando di restare indipendente.

Ma proprio durante l’incontro, la principessa drago Karula di Ledomiam, fiera guerriera, attenta alla vita dell’imperatore. La colpa cade poi su tutta la famiglia reale e sul paese, che viene invaso.

Karula riesce a fuggire, e comincia così un lungo viaggio per scoprire come distruggere Gustavo, inseguita dalle truppe dell’imperatore.

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Jouji Manabe presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.