manga – CACCIATORI DI ELFI (Elf o Karu Mono-tachi) – di Yu Yagami

A cura di M.

SCHEDA

Titolo originale: Elf o Karu Mono-tachi – (エルフを狩るモノたち)

Traduzione letterale: Cacciatori di elfe

Titolo internazionale: Those Who Hunt Elves

Autore: Yu Yagami

Genere: azione, avventura, comico, ecchi, fantasy, shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1994 – 2002

Casa Editrice giapponese: Media Works

Rivista: Dengeki Comic Gao!

Volumi: 21 (concluso)

Titolo in Italia: Cacciatori di elfi

Anno di pubblicazione in Italia: 2000

Casa Editrice italiana: Pubblicato inizialmente dalla Planet Manga fino al 7 numero, viene po interrotto.

Annunciato successivamente dalla D/Visual, che però poi chiude senza pubblicarne nemmeno un numero.

Volumi: 7 (sospeso)

TRAMA

La storia, che ha un tono abbastanza demenziale, racconta di tre ragazzi giapponesi (Junpei, Airi e Ritsuko) che finiscono in un mondo fantasy parallelo.

Per tornare indietro, devono trovare una formula magica tatuata sui corpi di cinque elfe. Dato che non sanno chi siano queste donne e dove trovarle, sono costretti a spogliare qualsiasi elfa incontrino sulla loro strada!

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Manga

– Elf wo Karu Monotachi Returns – sequel

Anime

– Elf o Karu Mono-tachi v- serie tv

– Elf o Karu Mono-tachi 2 – serie tv

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.