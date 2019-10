manga – LUPIN III: ALIS PLAUDO – di Monkey Punch, Baricordi Rossi, De Giovanni Pietroni

A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Rupan Sansei Alis Plaudo – (イタリア向けルパン三世)

Titolo internazionale: Lupin III Alis Plaudo

Autori: Monkey Punch (disegli) , Baricordi, Rossi, De Giovanni, Pietroni (storia)

Genere: avventura, mistero, poliziesco

Rating: consigliato a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: 1994

Titolo in Italia: Lupin III Alis Plaudo

Anno di pubblicazione in Italia: 1994

Casa Editrice italiana: Star Comics (sulla rivista Kappa Magazine 22)

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Nel Museo di Lucca in occasione del Lucca Fumetto 1994 è stata messo in esposizione il volume “Alis Plaudo” disegnato da Leonardo da Vinci, e che può essere considerato il primo fumetto della storia!

Ovviamente una cosa talmente singolare non può che ingolosire molto Lupin e la sua banda seguiti in toscana dal solito ispettore Zenigata.

Riuscirà Lupin a rubare il prezioso manoscritto?

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITA’

– La storia è l’unica a essere stato disegnato da Monkey Punch per il mercato estero sul soggetto dei Kappa Boys.

– La storia è stata stampata una sola volta all’interno del numero 22 di Kappa Magazine.

– Nella storia è possibile vedere i camei di Monkey Punch e dei Kappa Boys

– Il Lucca Fumetto 1994 era la seconda edizione di quello che si sarebbe poi evoluto nel Lucca Comics and Games una fiera che tutt’ora è fra le più importanti del settore, da segnalare che all’epoca si svolgeva in primavera verso Marzo ed aprile.

