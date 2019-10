manga – URAGIRI: IL TRADIMENTO CONOSCE IL MIO NOME (Uragiri wa boku no namae o shitteiru) – di Hotaru Odagiri

A cura di Anne

Titolo originale: Uragiri wa boku no namae o shitteiru – (裏切りは僕の名前を知っている)

detto “Uraboku”

Titolo internazionale: The Betrayal Knows My Name

Autrice: Hotaru Odagiri

Genere: azione, drammatico, mistero, shoujo, soprannaturale, shounen-ai

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone:

Casa Editrice giapponese: Kadokawa Shoten

Rivista: Asuka

Volumi: 13 (concluso)

Titolo in Italia: Uragiri – Il tradimento conosce il mio nome

Anno di pubblicazione in Italia: 2011

Casa Editrice italiana: Planet Manga

4,30 € al numero

Volumi: 13 (concluso)

TRAMA

Yuki Sakurai è un adolescente che ha uno strano potere, se tocca una persona, riesce a capirne i sentimenti più nascosti. La sua vita scorre però abbastanza tranquilla, fino a quando incontra gli “Zweilt”, un gruppo di persone che, come lui, hanno dei poteri speciali.

Gli Zweilt da tempo lottano contro i “Duras”, demoni che possono fare del male agli umani. Ma questo è solo l’inizio di una storia complessa, dove non è facile capire chi è buono e chi è cattivo.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Anime

– Uragiri wa boku no namae o shitteiru – serie tv

