anime – RANMA 1/2 – 2024 – di Konosuke Uda

SCHEDA

Titolo originale: Ranma 1/2 – (らんま1/2)

Titolo internazionale: Ranma 1/2 (2024)

Genere: serie tv – commedia, azione, arti marziali, sentimentale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2024

Rete tv giapponese: Nippon Television Network

Trasmissione: domenica alle 00:55 (JST)

Tratto: dal manga “Ranma 1/2” di Rumiko Takahashi.

Director: Konosuke Uda

Series Composition: Kimiko Ueno

Script: Kimiko Ueno

Character design: Hiromi Taniguchi

Music: Kaoru Wada

Director of Photography: Atsushi Kano

Studios: Mappa

Titolo in Italia: Ranma 1/12

Anno di pubblicazione in Italia: Ottobre 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Netflix, anche doppiato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Netflix Italia (solo streaming)

Sigle

Opening Theme:

“Iinazukkyun” by ano

Ending Theme:

“Anta Nante.” by Riria

Trailer



TRAMA

Soun Tendo dirige una scuola di combattimento con le sue tre figlie: Kasumi, Nabiki e la più piccola Akane. Il padre vorrebbe che una di loro sposasse il figlio del suo amico Genma, un ragazzo di nome Ranma che pratica le arti marziali, per portare avanti la palestra.

Ma il giorno che Genma e Ranma fanno la loro comparsa, la famiglia si trova davanti una ragazza e un panda gigante!

A causa di una fonte maledetta cinese, quando Ranma si bagna con l’acqua fredda diventa una femmina e il padre un animale: ma basta dell’acqua calda per tornare normali.

Questo non scoraggia Soun, che decide di fidanzare lo stesso Ranma con sua figlia Akane, anche se quest’ultima non è daccordo.

DOPPIATORI

Direzione del doppiaggio: Federico Bebi

Dialoghi: Marco Liguori

Doppiatori italiani – Personaggio

Stefano Broccoletti – Ranma Saotome (maschio)

Chiara Fabiano as Ranma Saotome (femmina)

Ludovica Bebi – Akane Tendo

Alessandro Budroni – Genma Saotome

Camilla Marcucci – Nabiki Tendo

Emanuele Ruzza – Tatewaki Kuno

Luna Iansante – Kasumi Tendo

Stefano Alessandroni – Soun Tendo

Doppiatori giapponesi

Kappei Yamaguchi – Ranma Saotome (maschio)

Megumi Hay-hibara – Ranma Saotome (femmina)

Noriko Hidaka – Akane Tendō

Akio Ōtsuka – Sōun Tendō

Aoi Yūki – Azusa Shiratori

Ayane Sakura – Kodachi Kunō

Chō – Genma Saotome

Kikuko Inoue – Kasumi Tendō

Kōichi Yamadera – Ryōga Hibiki

OPERE RELATIVE

Manga

– Ranma 1/2 opera capostipite

Anime

Prima saga

– Ranma 1/2 – serie tv

– Ranma 1/2 – Le 7 divinità della fortuna – film d’animazione

– Ranma 1/2 – La sposa dell’isola delle illusioni – film d’animazione

– Ranma contro la leggendaria fenice – film d’animazione

– Ranma 1/2 oav – oav

Videogames

– Ranma 1/2 Pachislot

