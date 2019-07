anime – DAYS OAD 2017 – di Konosuke Uda

A cura di Beppe Black Red

Titolo originale: DAYS 2017

Titolo internazionale: Days OAD 2017

Genere: OAD – shounen, sportivo (spokon), calcio, slice of life

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 (concluso)

Durata episodio: 24 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2017

Tratto: dal manga “Days” di Tsuyoshi Yasuda

Director: Konosuke Uda

Series Composition: Konosuke Uda

Character design: Kazuto Nakazawa

Music: Yoshihiro Ike

Studios: MAPPA

In Italia: inedito

Sigle:

Sigla di apertura

“Higher Climber” by Howl Be Quiet

Sigla di chiusura

“DAYS” by Shout it Out

TRAMA

Estate vuol dire mare, vacanze e spiaggia: ma non è cosi per il Club di calcio del Seiseki, impegnato nel ritiro prima del torneo Estivo in una bella spiaggia piena di bellissime ragazze!

Ma in spiaggia ci non ci vanno solo le belle fanciulle, ma anche Kaoru e Narukami del Sakuragi, che sfideranno subito Mizuki e gli altri giocatori a un triangolare di Beach Soccer!

Ma ovviamente Estate vuol dire anche prove e sfide, come un emozionante partita a carte nel ritiro in cui il perdente dovrà raccontare una storia a tinte rosse o fare penitenza, chi sarà il perdente?

CURIOSITÀ

– L’ OAD è stato rilasciato in allegato con l’edizione limitata dei volumi 21 e 22 del manga di Days usciti nei mesi di Marzo e Maggio 2017

– La serie è ambientato fra i preliminari di Tokyo e dopo la partita contro la Sakuragi High School (Episodio 12 dell’anime) e prima del torneo estivo (Episodio 14 dell’anime)

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Takuto Yoshinaga – Tsukushi Tsukamoto

Yoshitsugu Matsuoka – Jin Kazama

Ayane Sakura – Sayuri Tachibana

Daiki Hamano – Takanobu Hayase

Daisuke Namikawa – Hisahito Mizuki

Daisuke Ono – Atsushi Kimishita

Eiji Takeuchi – Ruka Kondo

Genki Muro – Junpei Kasahara

Hiro Shimono – Jiro Haibara

Hiroki Yasumoto – Susumu Inohara

Hiroyuki Yoshino – Hiroyuki Kurusu

Junta Terashima – Eita Suzuki

Kaito Ishikawa – Tetsuya Nitobe

Katsuyuki Konishi – Katsutoshi Nakazawa

Kenn – Mayumi Himura

Mamoru Miyano – Kiichi Ōshiba

Mariya Ise – Chikako Ubukata

OPERE RELATIVE

Manga

– Days

Anime

– Days – serie tv

– Days Touin Gakuen Ikusa! – oav

