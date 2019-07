anime – STEINS;GATE 23: Kyoukaimenjou no Missing Link – di Mika Tomiya, Tomoki Kobayashi

A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Steins;Gate 23ß: Kyoukaimenjou no Missing Link – Divide By Zero – ( シュタインズ・ゲート境界面上のミッシングリンク-)

Traduzione letterale: Steins;Gate – 23ß – Dividi per Zero – Apri il link mancante

Titolo internazionale: Steins,Gate 23ß Special – OVA: Episode 23(β) Open the Missing Link

Genere: OAV – fantascienza, mistero, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 25 minuti

Anno di uscita in Giappone: Dicembre 2015

Tratto: dalla Visual Novel “Steins;Gate” sviluppata dalla 5pb. e Nitroplus; e prequel della serie tv “Steins;Gate 0”

Director: Mika Tomiya, Tomoki Kobayashi

Series Composition: Jukki Hanada

Character design: Kyuta Sakai

Music: Jun Murakami, Takeshi Abo

Studios: White Fox

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“Hacking to the Gate” by Kanako Itou

Ending

“Tokitsukasadoru Juni no Meiyaku” by Yui Sakakibara

TRAMA

ATTENZIONE SPOILER SULLA SERIE TV “STEINS;GATE”

Per prevenire la terza Guerra Mondiale nel 2036, Okabe accompagnato da Suzuha dovrà viaggiare al 28 Luglio 2010 e salvare Kurisu Makise dalla morte! Ma Okarin ha già provato quanto può essere doloroso cercare di salvare una persona che si ama e sopratutto fallire…

Riuscirà Okabe a portare a termine la missione con Suzuha, o Kurisu è destinata a morire di nuovo?

In una Missione importante non solo per il futuro, ma anche per la stessa realtà e Linea temporale: Alpha e Beta…

El Psy Kongroo!

CURIOSITÀ

– Questo episodio è una versione alternativa dell’episodio 23 e fa da prologo a Steins;Gate 0.

– Nella sigla di chiusura appaiono i personaggi di Hiyajo e Amadeus che saranno importanti in Steins;Gate 0.

– Questo episodio è stato trasmesso in tv sostituendo l’originale episodio 23 nella replica televisiva giapponese, e poi in allegato al cofanetto DVD/Blu Ray della serie.

OPERE RELATIVE

Visual Novel

– Steins;Gate [opera principale dal quale è nata la saga]

– Steins;Gate 0 [storia alternativa]

– Chaos;Head [spinoff]

– Robotics;Notes [spinoff]

Light Novel

– Steins;Gate The Distant Valhalla [storia alternativa]

– Steins;Gate Chouyoku no Divergence: Reverse [adattamento degli episodi 1-6 dell’anime con protagonista Kurisu]

Anime

– Steins;Gate [serie tv, trasposizione animata della visual novel]

– Steins;Gate 0 [serie tv, trasposizione animata della omonima visual novel]

– Steins;Gate: Poriomania egoistica [OVA 1 episodio, sequel serie tv]

– Steins;Gate: Valentino del polimorfismo cristallino [OVA 1 episodio, special serie tv]

– Steins;Gate 23ß: Kyoukaimenjou no Missing Link [OVA 1 episodio, prequel dello 0]

– Steins;Gate [film animato, sequel serie tv, con il finale della saga]

Inoltre le vicende dovrebbero svolgersi nello stesso universo delle serie tv (anche se ogni opera è a sé stante, e con personaggi diversi)

– ChäoS;HEAd

– Robotics;Notes

– ChäoS;Child

– Occultic;Nine

Manga

– Steins;Gate [adattamento della serie tv]

– Steins;Gate: Boukan no Rebellion [spin-off]

– Steins;Gate Onshuu no Brownian Motion [prequel su Mr.Brown]

– Steins;Gate Shijou Saikyou no Slight Fever [spin-off con protagonista Kurisu]

– Steins,Gate – Hiyoku Renri no Sweets Honey [spin-off]

– Steins;Gate – Aishin Meizu no Babel [storia alternativa]

RECENSIONI

