anime – STEINS;GATE 0 OAV: VALENTINO DEL POLIMORFISMO CRISTALLINO – di Kenichi Kawamura

Titolo originale: Steins;Gate: Kessho takei no Varentinusu – (結晶多形のヴァレンティヌス)

Traduzione letterale: Steins;Gate Agrodolce Valentino Intermedio

Titolo internazionale: STEINS GATE 0 OAV steins gate ep 24 – Steins: Gate Special: Polymorphic Valentinus: Bittersweet Intermedio

Genere: OAV – fantascienza, mistero, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 25 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2018

Tratto: dalla Visual Novel “Steins;Gate ” sviluppata dalla 5pb. e Nitroplus; e ambientato durante la serie tv “Steins;Gate 0”

Director: Kenichi Kawamura

Series Composition: Jukki Hanada

Character design: Kyuta Sakai

Music: Jun Murakami, Takeshi Abo

Studios: White Fox

Titolo in Italia: Steins;Gate: Valentino del polimorfismo cristallino

Anno di pubblicazione in Italia: 2018

Reperibilità: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su VVVVID.

Sigle:

Opening

“Fatima” (ファティマ) by Kanako Itou

Ending

“World-Line” by Asami Imai

TRAMA

Manca poco a San Valentino e ovviamente Faris, Hiyajo, Suzuha, Kagari e perfino Moeka sono agitate; e non vedono l’ora di regalare il cioccolato alle persone a cui vogliono bene. Così organizzano la “36 Tavola rotonda sul cioccolato” con l’obiettivo di creare il dolce perfetto per il proprio amato…

Chi saranno le persone a cui le ragazze e sopratutto Kagari vorranno consegnare il dolce dono? E ci riusciranno?

CURIOSITÀ

– Questo episodio Ambientato cronologicamente prima dell’episodio 14 di Steins;Gate 0

– Nell’Oav un Faris cita l’anime di Rocky Joe quando stanca e pallida sta per crollare seduta sulla sedia

OPERE RELATIVE

Visual Novel

– Steins;Gate [opera principale dal quale è nata la saga]

– Steins;Gate 0 [storia alternativa]

– Chaos;Head [spinoff]

– Robotics;Notes [spinoff]

Light Novel

– Steins;Gate The Distant Valhalla [storia alternativa]

– Steins;Gate Chouyoku no Divergence: Reverse [adattamento degli episodi 1-6 dell’anime con protagonista Kurisu]

Anime

– Steins;Gate [serie tv, trasposizione animata della visual novel]

– Steins;Gate 0 [serie tv, trasposizione animata della omonima visual novel]

– Steins;Gate: Poriomania egoistica [OVA 1 episodio, sequel serie tv]

– Steins;Gate [Film animato, sequel serie tv, con il finale della saga]

Inoltre le vicende dovrebbero svolgersi nello stesso universo delle serie tv (anche se ogni opera è a sé stante, e con personaggi diversi)

– ChäoS;HEAd

– Robotics;Notes

– ChäoS;Child

– Occultic;Nine

Manga

– Steins;Gate [adattamento della serie tv]

– Steins;Gate: Boukan no Rebellion [spin-off]

– Steins;Gate Onshuu no Brownian Motion [prequel su Mr.Brown]

– Steins;Gate Shijou Saikyou no Slight Fever [spin-off con protagonista Kurisu]

– Steins,Gate – Hiyoku Renri no Sweets Honey [spin-off]

– Steins;Gate – Aishin Meizu no Babel [storia alternativa]

RECENSIONI

