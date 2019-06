anime – NEKO NEKO NIHONSHI (Meow Meow Japanese History) – di Tomohiro Kawamura

A cura di Nia_sama

Titolo originale: Neko Neko Nihonshi – (ねこねこ日本史)

Titolo internazionale: Meow Meow Japanese History

Genere: serie tv – kodomo, parodia, comico, avventura, storico

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: consta di 128 episodi totali, divisi in quattro stagioni (32 + 32 + 32 + 32)

Durata di ciascun episodio: episodi brevi da circa 9 minuti ciascuno

Anno di uscita in Giappone: 2016 – 2019

Tratto: dal manga di Kenji Sonishi

Director: Tomohiro Kawamura

Series Composition: Ryō Takada

Character design: Tomohiro Kawamura

Music: Kisuke Koizumi

Studios: Joker Films

In Italia: inedito

Reperibilità: nessuna

Sigle:

Opening

1: “Yume Demo Ii no” by Team Shachihoko

2: “Kono On Connection” by OTF

3: “Neko no Te Haishaku” by Charang Po Lantern

4: “Polaris” by Brian the Sun

5: “Guruguru Ponpon Dai-Sakusen” by elfin’

Ending

1: “Chérie!” by Team Shachihoko

2: “Neko no Iru Fuukei” by Brian the Sun

3: “Naretara naa” by Taiyaki Rainbow

4: “Cat balloon” by hoval

5: “Thank You for the Music” by Diana Garnet

TRAMA

La storia del Giappone viene rivisitata, rendendo antropomorfi dei gattini che rappresentano personaggi storici importanti. Come la regina Himiko, a cui basta mostrare dell’erba gatta per sedare gli animi di coloro che tendono ad essere belligeranti.

Una parodia comica ambientata sull’isola nipponica, che per l’occasione viene presentata a forma di gatto.

