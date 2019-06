anime – AKANESASU SHOUJO (The Girl in Twilight) – di Jin Tamamura

A cura di Nia_sama

SCHEDA

Titolo originale: Akanesasu Shoujo – (あかねさす少女)

Titolo internazionale: The Girl in Twilight

Genere: serie tv – azione, fantascienza, scolastico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: ottobre 2018. L’anime è stato realizzato per celebrare i 20 anni del canale Animax.

Durata di ciascun episodio: 24 minuti circa

Tratto: storia originale. E’ stato creato in simultanea, con l’uscita dell’anime, ad ottobre 2018 un videogioco gratuito per cellulari.

Director: Jin Tamamura

Series Composition: Shogo Yasukawa

Character design: Hiroki Harada

Music: Hiroto Morishita

Studios: DandeLion Animation Studio, Jumonji

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Kanjisub.

Sigle:

Opening

“Soranetarium” by Michi

Ending

“Kowarekake no Radio” by Ami Wajima

Trailer



TRAMA

Asuka è una ragazza appassionata di musica e radio che, ogni giorno, si reca al tempio ad una certa ora prestabilita con le sue quattro amiche di scuola, e prega affinché attraverso il loro rituale si apra un varco per un mondo parallelo. Dopo vari tentativi ed altrettanti fallimenti, e grazie al ritrovamento di una pietra dai poteri misteriosi e particolari da parte della sua amica Chloè, riescono finalmente a entrare in una dimensione parallela di un mondo dorato.

Qui trovano dapprima creature pacifiche, che all’improvviso però si trasformano in famelici mostri. Quando sembra che ormai non ci sia più speranza per loro, all’improvviso vengono salvate da una ragazza che somiglia in modo impressionante ad Asuka.

Ma chi è in realtà questa ragazza ? E perché ha con sé un ciondolo con la foto di Kyo, il fratellino di Asuka, morto prematuramente qualche tempo prima?

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Tomoyo Kurosawa – Asuka Tsuchimiya

Ami Koshimizu – Nana Nanase

Lynn – Yū Tōnaka

Marina Inoue – Chloé Morisu

Nao Tōyama – Mia Silverstone

RECENSIONI

