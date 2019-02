A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Mahou Shoujo Ikusei Keikaku – Mahoiku – (魔法少女育成計画)

Titolo internazionale: Magical Girl Raising Project

Genere: serie tv – azione, drammatico, mistero, fantasy, magia, soprannaturale

Rating: adatto ad un pubblico adulto (presenza di sangue e violenza)

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Ottobre a Dicembre 2016

Rete tv giapponese: AT-X

Tratto: dalla serie di light novel (romanzi) “Mahou Shoujo Ikusei Keikaku” di Maruino e Endou Asari

Director: Hiroyuki Hashimoto

Series Composition: Takao Yoshioka

Script: Takao Yoshioka

Character design: Yukiko Aikei

Music: Takurō Iga

Studios: Lerche

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll

Titolo nello streaming in Italia: Magical Girl Raising Project

Distributore: Crunchyroll

Sigle:

Opening

“Sakebe” by Manami Numakura

Ending

“DREAMCATCHER” by Nano

Trailer



TRAMA

Tra le ragazze è molto popolare un videogioco per cellulari, intitolato “Magical Girl Raising Project”, in cui muovi una maga; ma la cosa straordinaria è che il gioco promette di far diventare una giocatrice su 10.000 una vera “mahou” ovvero maga.

Koyuki Himekawa sogna di avere i poteri magici per aiutare il prossimo, e quasi non crede nella sua fortuna quando viene contattata da Nev, l’amministratore del gioco, che l’avverte che è stata scelta per diventare una vera maga, con il nome di Snow White.

Ma, come scoprirà presto, per lei e le altre quindici maghette, questa è solo una sanguinosa trappola; e l’inizio di un torneo mortale…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Nao Tōyama – Snow White

Manami Numakura – Ripple

Asuka Nishi – Tama

Ayane Sakura – La Pucelle

Inori Minase – Swim Swim

Kikuko Inoue – Calamity Mary

Kurumi Mamiya – Favu

Megumi Ogata – Cranberry

Rina Hidaka – Hard Gore Alice

Risae Matsuda – Minael

Saori Hayami – Sister Nana

Satomi Arai – Magicaloid 44

Satsumi Matsuda – Yunael

Yōko Hikasa – Ruler

Yu Kobayashi – Weiss Winterprison

Yumi Uchiyama – Top Speed

Yumiri Hanamori – Nemurin

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Mahou Shoujo Ikusei Keikaku

Manga

– Mahou Shoujo Ikusei Keikaku

– Mahou Shoujo Ikusei Keikaku: Restart

– Mahou Shoujo Ikusei Keikaku: F2P

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Hiroyuki Hashimoto presenti sul sito:

Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e serie tv, anime

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.