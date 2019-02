A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Evil or Live – (Lixiang Jinqu – 理想禁区)

Titolo internazionale: Evil or Live

Genere: serie tv – fantascienza, scolastico, psicologico

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 12 (concluso) + 1 episodio di riassunto (contato come il 9.5)

Anno di uscita in Giappone: da Ottobre 2017 a Gennaio 2018

Tratto: dal Web Manhua “Wangyin Jinqu”, conosciuto come “Evil or Live” di Li Xiaonan

il cartone animato è una collaborazione giapponese e cinese.

Director: Dong Yi

Series Composition: Dong Yi

Script: Dong Yi, Masako Hayashi, Mi Chong

Character design: Yuan Liang

Music: Manels Favre, Max Huang, Xiaoxu Music

Studios: Haoliners Animation League

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll

Titolo nello streaming in Italia: Evil or Live

Distributore: Crunchyroll.it

Sigle:

Opening

“Soredemo Boku wa Ikite Iru” by Noemcore

Ending

“Hui Jia De Lu” by Zhang Liange

Trailer



TRAMA

In un futuro prossimo, sono cresciuti in modo esponenziale i ragazzini dipendenti da internet; così il governo ha deciso un metodo assai drastico per guarirli dalla dipendenza dalla tecnologia; i nerd segnalati vengono anestetizzati e a forza portati in una sorta di campo di rieducazione.

Hibiki è stato mandato lì dalla madre, ma presto il ragazzo scoprirà che la scuola è come una prigione, controllata da istruttori che fanno quello che vogliono, arrivando a picchiare e maltrattare gli studenti. Come sopravvivere all’incubo?

DOPPIATORI

Doppiatori – Personaggi

Shinichiroh Ueda – Hibiki

Chika Anzai – Shiori

Kouki Uchiyama – Shin

Kozue Harashima – Jean

Ren Katou – Hoku

Yasuhiro Mamiya – Shian

Yui Ishikawa – Akane

Akira Ishida – Yoh

Fumi – Gan

Takehiro Jizōdō – Moku

Tasuku Hatanaka – Wudo

Tomohiro Tsuboi – Ryo

Wakako Ranno – Jun

Yūichi Karasuma – Hyo

Yuki Arai – Kai

RECENSIONI

