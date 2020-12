anime – FLAVORS OF YOUTH (Shikioriori) – di Li Haoling, Jiaoshou Yi Xiaoxing, Yoshitaka Takeuchi

Vota! [Totale: 0 Media: 0 ] Devi fare il login per votare

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo originale: Shikioriori – Si Shi Qing Chun – (詩季織々)

Titolo internazionale: Flavors of Youth – Poem of Seasons Woven Together

Genere: film d’animazione (diviso in 3 parti) – sentimentale, slice of life

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno: 2018

Durata: 78 minuti – (ogni parte è di 26 minuti)

Tratto: storia originale

Coproduzione Cina e Giappone

Director: Li Haoling, Jiaoshou Yi Xiaoxing, Yoshitaka Takeuchi

Character design: Takayo Nishimura

Music: Asuka Sakai, Yuma Yamaguchi, Rei Ishiduka

Studios: Haoliners Animation League (Cina) – CoMix Wave Films (Giappone)

Titolo in Italia: Flavors of Youth

Anno di pubblicazione in Italia: 2018

Trasmissione tv online: Netflix

Censura: no

Edizione italiana: Netflix Italia

Trailer



TRAMA

Film diviso in tre parti, dove l’unico filo conduttore delle storie sono i “ricordi”.

Primi episodio: un giovane trasferito da Pechino, che prova nostalgia verso un pezzo fondamentale della sua vita.

Secondo episodio: il mondo della moda è crudele.

Terzo episodio: una storia d’amore in realtà iniziata molto tempo fa.

