anime – CAGASTER OF AN INSECT CAGE (Mushikago no Cagaster) – di Koichi Chigira

SCHEDA

Titolo originale: Mushikago no Cagaster – (虫籠のカガステル)

Titolo internazionale: Insect Cage – Cagaster of an Insect Cage

Genere: serie tv – azione, drammatico, fantascientifico

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Febbraio 2020

Rete tv giapponese: Netflix

Tratto: basato sul manga “Insect Cage” di Kachō Hashimoto

Director: Koichi Chigira

Character design: Akihiko Yamashita

Music: Hitomi Kuroishi

Studios: Kai

Titolo in Italia: Cagaster of an Insect Cage

Anno di pubblicazione in Italia: 2020

Trasmissione tv online: Netflix

Censura: no

Edizione italiana: Netflix Italia

Sigle:

Opening Theme

“Be ZERO” by Hilcrhyme

Ending Theme

1: “Okubyou na Ookami 2019” by Hilchryme (eps 1-3, 5-11)

2: “Called to the Sky” by Hitomi Kuroishi (ep 4)

3: “Kudou 2019” by Hilcrhyme (ep 12)

Trailer



TRAMA

2095: una misteriosa infezione ha colpito diversi esseri umani, trasformandoli in insetti giganti mangiauomini, e gli unici in grado di fare qualcosa sono gli “sterminatori”.

Quale segreto si cela sull’infezione? E che collegamento ha con Ilie, protetta dello sterminatore freelance Kidou?

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Kidou – Hosoya Yoshimasa

Acht – Hanae Natsuki

Ilie – Hanazawa Kana

Mario – Morikawa Toshiyuki

Lizzy – Kito Akari

