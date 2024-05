manhua – SPIDER WEB – di KRE, Djade

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Zhizhu Si – Spider Web – (蜘蛛丝)

Titolo internazionale: Spider Web – Spider Silk

Autore: storia di KRE, disegni di Djade

Genere: manhua – horror, thriller

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Corea: 2020 – 2023

Casa Editrice: KuaiKan Manhua

Pubblicazione in Cina: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice KuaiKan Manhua. Dopo il successo online, la serie è stata pubblicata anche in versione cartacea.

Capitoli: 50 (concluso)

Volumi: 5 (concluso)

Titolo in Italia: Spider Web

Anno di pubblicazione in Italia: 2023 – 2024

Casa Editrice italiana: Jundo

– disponibile in versione digitale sul sito ufficiale, i primi capitoli sono gratuiti poi bisogna pagare un abbonamento

– disponibile in volumi cartacei, tutti a colori, a 9,99€, disponibile anche in cofanetto

Traduzione: Erika Leoni

Volumi: 5 (concluso)

TRAMA

Che Yu, studente che sta finendo le superiori, sta investigando sui recenti casi di omicidio che hanno sconvolto la sua città. Grazie a quelli che crede degli indizi, è convinto che il colpevole sia Lin Qianshen, il suo vicino di casa; così inizia a seguirlo e ad indagare. Ma così rischia di finire dritto nella ragnatela del ragno…

