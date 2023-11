manhua – HERE U ARE – di Djun

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Here U Are

Titolo internazionale: Here U Are

Autore: Djun

Genere: manhua – scolastico, sentimentale

Target: yaoi

Paese: Cina

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2017 – 2020

Casa Editrice: Dongman Manhua – prima pubblicato online, e poi dopo il successo, anche in cartaceo

Volumi: 8 (concluso)

Titolo in Italia: Here U Are

Anno di pubblicazione in Italia: Novembre 2023 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione tutta a colori, a € 9,90

Traduzione: Lin Lin

Volumi: 1 (in corso)

TRAMA

Nuovo anno scolastico in università e Yu Yang, del secondo anno, deve aiutare le matricole. Tra di loro c’è l’altissimo Li Huan, che attira la sua attenzione.

Eppure i due non sembrano avere nulla in comune: uno è allegro e socievole, l’altro il tipo di persona che fa di tutto per essere antipatico.

Infatti inizialmente Yu non lo sopporta ma, dopo averlo conosciuto meglio, inizia a cambiare decisamente idea su di lui…

