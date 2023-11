manhua – YAN – di Sheng Chang

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Yan – (閻鐵花)

Titolo internazionale: Yan

Autore: Sheng Chang

Paese: Taiwan (Cina)

Genere: manhua – azione, fantascienza, mistero

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2020

Casa Editrice: Gaea Culture

Volumi: 3 (concluso)

Titolo in Italia: Yan

Anno di pubblicazione in Italia: 2023 – in corso

Casa Editrice italiana: Toshokan

edizione con sovracopertina, a 6,90 €

Traduzione: Antonio Paoliello

Volumi: 3 – in corso (previsti 6)

TRAMA

Trent’anni fa una piccola compagnia teatrale dell’Opera di Pechino, composta dalla famiglia Yan, fu massacrata. L’unica superstite, Tieh-hua una ragazzina di 15 anni, fu ritenuta colpevole e, anche se innocente, fu mandata in un carcere di massima sicurezza che fungeva anche da laboratorio di ricerca. Morì lì vent’anni dopo.

Eppure, ai giorni nostri, una misteriosa assassina dice di essere proprio Tieh-hua, tornata con lo scopo di vendicare l’uccisione della sua famiglia. E’ fortissima nelle arti marziali, pesantemente truccata e vestita in abiti tradizionali, ed è uguale a quando fu arrestata a 15 anni.

Un poliziotto in pensione, che aveva seguito il caso, viene richiamato in servizio per indagare. Che centri qualcosa proprio il carcere dove la ragazzina venne rinchiusa, poi esploso misteriosamente?

RECENSIONI