manhua – DARK EARTH – di Zhang Xiao Yu

SCHEDA

Titolo originale: Dark Earth

Titolo internazionale: Dark Earth

Autori: Zhang Xiao Yu

Genere: manhua – azione, fantascienza

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2007

Casa Editrice cinese: Xiao Pan

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Dark Earth

Anno di pubblicazione in Italia: 2007

Casa Editrice italiana: 001 Edizioni

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

In un futuro post-apocalittico, esistono soltanto tribù selvagge e invidiose delle rispettive tecnologie che sono riuscite a preservare. Vale forse la pena uccidersi per questo?

Jull non è di certo d’accordo, per questo parte alla ricerca dell’Oasi, l’unico posto che sembra sicuro dalle mutazioni e le altre insidie sulla Terra.

