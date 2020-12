manhua – IL VOLO (Fly) – di Zhang Xiao Yu

Vota! [Totale: 1 Media: 3 ] Devi fare il login per votare

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo originale: Fly

Titolo internazionale: Fly – L’Envol

Autori: Zhang Xiao Yu

Genere: manhua – drammatico, fantascienza, slice of life

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2001

Casa Editrice cinese: Xiao Pan

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Il volo

Anno di pubblicazione in Italia: 2006

Casa Editrice italiana: 001 Edizioni

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Un volume, due storie: entrambe parlano dei dilemmi dell’adolescenza, e anche in seguito. Bisogna sempre conformarsi solo per non correre il rischio di essere emarginati?

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI