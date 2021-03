manhwa – LOVE IS AN ILLUSION – di Fargo

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

A cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Salangeun Hwansang! – Love Is An Illusion – (사랑은 환상!)

Titolo internazionale: Love Is An Illusion

Autore: Fargo

Genere: sentimentale, omegaverse

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto (presenza di parecchie scene sessuali)

Anno di pubblicazione in Corea: 2018 – 2021

Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online) pubblicato sul sito della casa editrice Lezhin, pagina ufficiale coreana (pagina visibile solo se registrati).

Capitoli: 72 (concluso) + varie side story dedicati a personaggi

In Italia: inedito

Reperibilità in italiano: tradotto amatorialmente dal gruppo Nada Scan Yaoi.

Reperibilità in inglese: tradotto ufficialmente in inglese dalla stessa casa editrice Lezhin (pagina visibile solo se registrati).

TRAMA

Questo fumetto è un “omegaverse” ovvero ambientato in una realtà parallela alla nostra, in cui però la popolazione è divisa in Alpha, Beta e Omega. Per una spiegazione, ecco una guida in italiano (sito esterno), anche se sul web si trovano diversi articoli al riguardo.

Kim Hyesung è un universitario che ha sempre creduto di essere un alpha. Quando va in calore e scopre di essere un omega, è letteralmente sconvolto, soprattutto per via di alcuni traumi subiti durante la sua infanzia.

La sua vita viene ulteriormente messa alla prova quando incontra l’alfa Park Dojin. E’ un ragazzo ricco e molto corteggiato, ma che odia tutti gli omega.

I due iniziano però un legame molto complicato, basato inizialmente solo su istinto e feromoni… L’amore è solo un’illusione?

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI