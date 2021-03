manhwa – WAREHOUSE – di Killer Whale

4 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Gamgeumchang-go – Warehouse – (감금창고)

Titolo internazionale: Warehouse

Autrice: Killer Whale

Genere: drammatico, mistero, psicologico

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un solo pubblico adulto e non impressionabile (per la molta violenza)

Anno di pubblicazione in Corea: 2016

Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online) pubblicato inizialmente da Lezhin fino al capitolo 44, viene poi ripreso dalla Bomtoon dall’inizio fino al 67 capitolo finale, pagina ufficiale coreana.

Capitoli: 67 (concluso)

In Italia: inedito

Reperibilità in italiano: tradotto ufficialmente in lingua inglese dalla casa editrice Net Comics, pagina ufficiale inglese, i primi capitoli sono leggibili gratis (poi si deve pagare)

TRAMA

Doyun è un impiegato di 28 anni che odia la sua vita e il suo lavoro, e pensa ripetutamente di quanto stava meglio da studente. Tutto cambia il giorno in cui viene aggredito in strada, e rapito da un misterioso individuo che ha una cicatrice sul viso.

Si risveglia in un magazzino pieno di attrezzature sportive scolastiche, legato. Doyun viene poi abusato violentemente dal suo rapitore, giorno dopo giorno.

Ma con il passare del tempo si scopre che il criminale si chiama Jungho, è un ex compagno di classe di Doyun, ed a passato molto tempo a pianificare la sua vendetta contro colui che in passato gli ha rovinato la vita.

Alla fine, chi è davvero il colpevole e l’innocente tra i due?

